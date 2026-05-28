Fejuve de Huanuni en emergencia, se niega a participar en bloqueos

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Huanuni se declaró en estado de emergencia y resolvió no adherirse a las medidas de bloqueo, al considerar que estas acciones afectan directamente a la economía y al bienestar de la propia población del municipio.

La determinación está contenida en la Resolución de Ampliado de Emergencia 001/26, emitida tras un ampliado realizado el 26 de mayo en la Casa de la Cultura de Huanuni, con participación de dirigentes vecinales de distintas zonas del municipio.

Foto: Pronunciamiento de la Fejuve. Fejuve Huanuni.

Foto: Pronunciamiento de la Fejuve. Fejuve Huanuni.

En el documento, la organización señala que, en coordinación con autoridades municipales y otras instancias competentes, exige que se garantice el ingreso y distribución de gas, así como el paso de ambulancias, oxígeno y otros insumos esenciales para la atención de la población.

Asimismo, la Fejuve establece su “no asistencia al punto de bloqueo”, argumentando que la institución mantiene una posición neutral y que no puede afectar a su propia ciudadanía.

“Nuestra institución es neutral y no podemos bloquear a nuestra propia población”, señala la resolución, en la que además se pide que quienes impulsan las medidas de presión permanezcan en sus respectivas jurisdicciones para evitar perjuicios a Huanuni.

Intervención de sectores sociales

La organización también solicitó la intervención de la Iglesia Católica y de autoridades municipales para facilitar el paso de maestras y maestros del distrito, con el objetivo de evitar perjuicios en el avance pedagógico de los estudiantes.

Tras conocerse la resolución, desde el Viceministerio se expresó respaldo a la postura asumida por la dirigencia vecinal.

“Respaldamos firmemente a las organizaciones que defienden la paz social y el bienestar de las familias bolivianas”, señala el pronunciamiento oficial difundido este miércoles.

La Fejuve de Huanuni se suma así a las voces que demandan soluciones que permitan restablecer la normalidad en el suministro de servicios básicos, el acceso a la salud y la continuidad de la educación, en medio de las tensiones sociales que atraviesa el país.

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