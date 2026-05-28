Fejuve de Huanuni en emergencia, se niega a participar en bloqueos

La organización vecinal determinó no sumarse a los puntos de bloqueo para evitar mayores perjuicios a la población y pidió garantizar el ingreso de ambulancias, oxígeno, gas e insumos esenciales.
28/05/2026 8:20
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La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Huanuni se declaró en estado de emergencia y resolvió no adherirse a las medidas de bloqueo, al considerar que estas acciones afectan directamente a la economía y al bienestar de la propia población del municipio.
La determinación está contenida en la Resolución de Ampliado de Emergencia 001/26, emitida tras un ampliado realizado el 26 de mayo en la Casa de la Cultura de Huanuni, con participación de dirigentes vecinales de distintas zonas del municipio.
En el documento, la organización señala que, en coordinación con autoridades municipales y otras instancias competentes, exige que se garantice el ingreso y distribución de gas, así como el paso de ambulancias, oxígeno y otros insumos esenciales para la atención de la población.
Asimismo, la Fejuve establece su “no asistencia al punto de bloqueo”, argumentando que la institución mantiene una posición neutral y que no puede afectar a su propia ciudadanía.
“Nuestra institución es neutral y no podemos bloquear a nuestra propia población”, señala la resolución, en la que además se pide que quienes impulsan las medidas de presión permanezcan en sus respectivas jurisdicciones para evitar perjuicios a Huanuni.
Intervención de sectores sociales
La organización también solicitó la intervención de la Iglesia Católica y de autoridades municipales para facilitar el paso de maestras y maestros del distrito, con el objetivo de evitar perjuicios en el avance pedagógico de los estudiantes.
Tras conocerse la resolución, desde el Viceministerio se expresó respaldo a la postura asumida por la dirigencia vecinal.
“Respaldamos firmemente a las organizaciones que defienden la paz social y el bienestar de las familias bolivianas”, señala el pronunciamiento oficial difundido este miércoles.
La Fejuve de Huanuni se suma así a las voces que demandan soluciones que permitan restablecer la normalidad en el suministro de servicios básicos, el acceso a la salud y la continuidad de la educación, en medio de las tensiones sociales que atraviesa el país.
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