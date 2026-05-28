El Comando Departamental de la Policía emitió este jueves un reporte de alertas sobre las movilizaciones y cortes de vías previstos para la jornada del 28 de mayo en la ciudad de La Paz, en medio del conflicto social que atraviesa el departamento y que mantiene restricciones en la circulación vehicular y peatonal.

De acuerdo con el informe difundido en el boletín “Buenos Días La Paz”, actualizado a las 06:00, se identificaron al menos tres puntos críticos de concentración y protesta, además de restricciones especiales en inmediaciones de la Plaza Murillo.

El primer punto de conflicto se concentra en el centro paceño, donde la Federación Departamental de Choferes de La Paz mantiene un paro indefinido con bloqueos y movilizaciones, medida que continúa afectando la circulación y el transporte público en varios sectores de la ciudad.

El segundo foco de movilización está previsto en el Hospital de Clínicas, en Miraflores, donde el Comité Departamental de Salud de La Paz (Codesa) realizará una concentración y marcha de “mandiles blancos”, en defensa del acceso a la salud y en demanda de atención a sus reivindicaciones.

Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.

Asimismo, se prevén movilizaciones en el centro paceño por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones sociales, donde se anticipan pronunciamientos públicos y posibles medidas de presión.

El reporte policial también advierte que la Plaza Murillo permanecerá sin acceso a vías, por lo que se recomienda a la población tomar rutas alternas para evitar retrasos y complicaciones en sus desplazamientos.

Las autoridades recomendaron a conductores y peatones mantenerse atentos a los canales oficiales de información, mientras persiste un escenario de conflictividad que continúa impactando en el abastecimiento, el transporte y la actividad cotidiana en La Paz y El Alto.

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