Se reaviva la tensión en el centro de La Paz por nuevas movilizaciones

Momentos de tensión se registraron este viernes en el centro de la ciudad de La Paz, luego de que sectores movilizados intentaran aproximarse a Plaza Murillo durante una marcha convocada por organizaciones sociales y la Central Obrera Boliviana (COB).

La Policía Boliviana activó anillos de seguridad y utilizó agentes químicos para impedir el avance de los manifestantes, quienes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y rechazan la posibilidad de instalar un diálogo.

Los enfrentamientos se concentraron en calles aledañas al kilómetro cero, principalmente en las vías Mercado, Comercio, Genaro Sanjinés, Colón, Socabaya e Ingavi, donde efectivos policiales desplegaron contingentes con escudos, barricadas y equipos antidisturbios para contener la movilización.

Durante la cobertura en vivo se reportó el uso de petardos y cachorros de dinamita por parte de algunos movilizados, situación que derivó en una respuesta policial con gases lacrimógenos para dispersar a los grupos que intentaban avanzar hacia el centro político del país.

Desde otros puntos del operativo, periodistas desplazados informaron que varios manifestantes permanecían encapuchados y apostados en calles cercanas a la Vicepresidencia y a Plaza Murillo, mientras persistían momentos de tensión y enfrentamientos esporádicos.

Con el paso de las horas, la Policía avanzó para recuperar el control de algunas vías y dispersar a los movilizados. Asimismo, se observó el arresto de al menos dos personas, aunque hasta el momento las autoridades no emitieron un informe oficial sobre las causas de las aprehensiones ni sobre posibles personas heridas.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantener la calma, evitar acercarse a las zonas de conflicto y no difundir información no verificada mientras continúan las movilizaciones en el centro paceño.

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