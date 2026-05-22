Médicos de Cochabamba denuncian agresiones y riesgos por falta de insumos en hospitales

El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Rolando Iriarte, alertó este viernes sobre la crítica situación que atraviesa el sistema de salud debido a los bloqueos y denunció agresiones y amenazas contra personal médico que se dirige a cumplir sus funciones en centros de salud.

Afirmó que cada día se agrava la falta de insumos médicos y advirtió que, de continuar los conflictos, también podría registrarse escasez de oxígeno en hospitales y centros de atención.

“Estamos con un problema delicado en salud. Cada día que pasa se complica la dotación de insumos y equipamiento que requieren los pacientes”, manifestó.

El representante médico denunció además que una doctora fue víctima de amenazas y agresiones cuando retornaba de su jornada laboral junto a una auxiliar de enfermería y dos internos de medicina en la zona de Huayllani.

Según el reporte, los movilizados hicieron descender al grupo del vehículo en el que se trasladaban, los amenazaron con quemar el motorizado y les quitaron sus teléfonos celulares. La profesional posteriormente presentó un cuadro de estrés y decidió renunciar a su cargo tras recibir amenazas contra su vida y la de sus hijos.

“Le dijeron que si volvía a trabajar al mismo lugar podían matarla o hacer daño a sus hijos. Hemos llegado a un nivel alto de intolerancia”, sostuvo Iriarte.

El presidente del Colegio Médico recordó que no es la primera agresión contra personal de salud y lamentó además la muerte de una menor en Llallagua, cuyo traslado médico se vio afectado por los bloqueos.

Ante esta situación, el Colegio Médico presentó una denuncia ante la Policía y anunció que enviará notas al gobernador y al Servicio Departamental de Salud para exigir garantías para el personal sanitario.

Asimismo, informó que, tras una reunión con el nuevo director del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba (Sedes), se determinó que médicos y trabajadores de salud realicen turnos de 12 a 24 horas y permanezcan en los centros médicos para reducir desplazamientos en zonas de conflicto.

También se dispusieron rotaciones del personal en algunos establecimientos de salud, debido a la presencia de grupos que incluso revisan pertenencias de las personas que circulan por puntos de bloqueo.

Iriarte pidió la pacificación del país y exhortó a permitir el paso de ambulancias y pacientes. “No somos enemigos entre bolivianos. Exigimos garantías para que el personal de salud pueda circular y trabajar”, señaló.

En medio de la tensión, la Policía despejó este viernes un carril del bloqueo instalado en la zona de Huayllani, en el municipio de Sacaba, retirando piedras, ramas y otros materiales colocados sobre la vía.

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