Bloqueos arrastran a una situación crítica a las pequeñas industrias

Bolivia cumple este viernes 22 días de bloqueos en carreteras de siete departamentos y los efectos económicos comienzan a profundizarse en distintos sectores productivos. La Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz (Fedemype) advirtió que varias industrias enfrentan problemas de abastecimiento de materia prima, caída de pedidos y riesgo de paralización.

El presidente de Fedemype Santa Cruz, Boris Mendoza, afirmó que la situación ya alcanzó un punto crítico debido a que gran parte de los insumos y materias primas provienen del exterior o llegan desde otros departamentos afectados por los bloqueos.

“La situación ya está llegando a algo crítico porque no están pudiendo proveernos nuestros proveedores. Ya nos han dicho que se está acabando el material”, sostuvo.

Mendoza explicó que incluso se recomendó a los afiliados evitar asumir nuevos contratos o compromisos sin antes verificar la disponibilidad de insumos, debido al riesgo de incumplimientos.

“Si no se cumple, después el problema termina siendo para el productor”, indicó.

La advertencia surge luego de que la Cámara Nacional de Industrias reportara que las pérdidas económicas por los bloqueos ya superan los 600 millones de dólares y alertara sobre el riesgo para miles de fuentes laborales.

En el caso de la pequeña industria, Mendoza señaló que la escasez de materia prima ya comienza a reducir la producción y la demanda de servicios, afectando directamente a trabajadores y talleres.

“Si no hay materia prima, ya no se da el servicio; si no hay servicio, ya no hay mucho trabajo. Entonces se tiene que disponer de trabajadores porque la demanda no alcanza para mantener operarios o talleristas”, explicó.

Según el dirigente, la afectación inicialmente era del 10%, pero fue escalando hasta llegar a una reducción cercana al 40% en pedidos y producción.

“Tenemos clientes en Potosí, La Paz y Cochabamba que regularmente nos hacían pedidos en esta época, pero ahora prácticamente no hay movimiento”, lamentó.

Mendoza agregó que muchas pequeñas empresas mantienen créditos bancarios y obligaciones económicas que continúan acumulándose pese a la caída de ingresos.

“La mayoría tenemos financiamiento bancario que debemos cubrir, además de sostener a nuestras familias. Esto afecta no solamente el trabajo diario, sino también las proyecciones que tenían las empresas para este año”, señaló.

También cuestionó la falta de apoyo estatal hacia el sector y pidió al Gobierno generar condiciones de estabilidad para evitar un mayor deterioro económico.

“El Gobierno debe dar un incentivo de paz y buscar soluciones. Esta inestabilidad económica no favorece a futuras inversiones ni a nuevos negocios”, afirmó.

Asimismo, alertó que, si los bloqueos persisten, varios talleres podrían terminar paralizados debido al agotamiento de insumos.

“Nuestros proveedores ya nos advirtieron que la materia prima se está acabando y no habrá posibilidad de suministrarla mientras continúen los bloqueos”, advirtió.

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