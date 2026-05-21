Así cierra el dólar paralelo y el referencial este jueves 21 de mayo en Bolivia

Tras una jornada de constante monitoreo en los mercados cambiarios, el dólar informal en el país mostró un comportamiento a la baja durante este jueves 21 de mayo, estabilizándose alrededor de la barrera de los 10.00 bolivianos al cierre de las operaciones de la tarde.

Tanto las plataformas digitales de seguimiento como la cotización oficial referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) reflejaron ajustes en descenso en comparación con los valores registrados en las primeras horas de la mañana y la jornada anterior.

El comportamiento en las plataformas de monitoreo paralelo

Los principales portales especializados de la divisa informal mostraron una reducción progresiva de centavos con el paso de las horas:

Dolarboliviahoy.com: Al final de la tarde, la plataforma reportó una cotización de Bs 10.02 para la compra y Bs 10.00 para la venta. Este comportamiento marcó un descenso frente al mediodía (cuando cotizaba en Bs 10.05 y Bs 10.03) y la apertura de las 6:00 de la mañana (Bs 10.06 para la compra y Bs 10.03 para la venta).

Dolarboliviahoy.com

Bolivianblue.net: Al cierre de las operaciones vespertinas, este portal fijó el dólar en Bs 10.02 para la compra y Bs 9.99 para la venta. Al igual que el indicador anterior, la tendencia a la baja fue constante, ya que por la mañana se situaba en Bs 10.07 y Bs 10.03, mientras que al mediodía promediaba Bs 10.04 y Bs 10.01.

Bolivianblue.net

Banco Central de Bolivia también reduce sus valores referenciales

En sintonía con la tendencia del mercado o los ajustes internos de política monetaria, el Banco Central de Bolivia (BCB) disminuyó el valor referencial de la divisa estadounidense para esta jornada.

Para este jueves 21 de mayo, el BCB fijó el dólar referencial en Bs 9.92 para la compra y Bs 10.13 para la venta.

BCB

Estas cifras representan un decremento en comparación con el día de ayer, miércoles, cuando los valores oficiales referenciales se situaban en Bs 9.98 para la compra y Bs 10.19 para la venta, lo que evidencia un respiro generalizado en las cotizaciones de la moneda extranjera en el territorio nacional.

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