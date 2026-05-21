Emprendimiento textil boliviano destaca potencial de producción nacional en Foro Las Américas

La rueda de negocios del Foro Regional Las Américas se ha consolidado como el espacio clave para que las empresas bolivianas expandan sus horizontes y demuestren su competitividad ante los mercados internacionales. En esta plataforma participa por primera vez Glaciatex, una firma textil cruceña con seis años de trayectoria que personifica el ADN del emprendedor local: la capacidad de innovar, generar empleo y crecer en entornos complejos.

Nacida en 2019, en medio de los paros cívicos, y habiendo superado los desafíos logísticos de la pandemia, la empresa expuso en el foro un modelo de negocio inclusivo que conecta el talento manufacturero de varias regiones del país para abastecer a la industria nacional.

"Es algo hermoso ser emprendedor en Bolivia porque tenemos mano de obra tan calificada, personas tan increíbles. Pero son dos caras muy contrapuestas: por un lado, tener todo el potencial para producir y, por el otro, la parte triste de los bloqueos que nos afectan a todos", analizó Andrea Aburdene, fundadora de la marca.

Una red de producción que une a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

A diferencia de los esquemas de producción tradicionales, Glaciatex tejió una red estratégica que aprovecha las fortalezas técnicas de distintas zonas del país, expandiendo su mercado no solo a las capitales, sino también a las provincias de Bolivia.

Con 20 trabajadores directos en planta, la firma opera además con siete talleres asociados ubicados en el eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). Por ejemplo, las prendas de alta complejidad térmica son derivadas a los talleres de La Paz, reconocidos por su acabado perfecto bajo exigentes estándares industriales, mientras que las bases operativas del oriente y los valles dinamizan la alta demanda y la logística hacia los mercados provinciales.

Cada taller aliado emplea a un promedio de 10 a 12 personas, generando un impacto social de gran valor para la economía familiar. "La costura es un negocio súper noble; nos permite que madres de familia trabajen desde sus hogares, tengan una profesión y sustenten sus hogares", destacó Aburdene con orgullo.

Innovación textil en el "360" de la indumentaria corporativa

La propuesta de Glaciatex que llamó la atención en el foro se basa en diseñar pensando exclusivamente en las necesidades específicas del usuario final: el trabajador. Su catálogo cubre el 360 de las necesidades empresariales, desde el sector agropecuario hasta la seguridad industrial de alta exigencia:

Seguridad Industrial Adaptada (EPP): Uniformes con protección ignífuga y cintas reflectivas exigidas por normativa. Su última innovación incluye indumentaria de seguridad equipada con respirador integrado , mejorando las condiciones del obrero en faena.

Diseño para el Agro: Camisas corporativas confeccionadas con telas frescas, de secado rápido y alta resistencia al color, diseñadas específicamente para el clima extremo del Oriente boliviano.

Soluciones Express para el Invierno: Para responder a la volatilidad climática de Santa Cruz, la empresa innovó con la venta por unidad de chalecos térmicos listos para vestir, una solución inmediata para las empresas antes de que termine la corta temporada de frío.

"El éxito está a un paso": Un llamado a la confianza productiva

A pesar de los factores logísticos que a menudo frenan el flujo de mercancías en el territorio nacional, la fundadora de Glaciatex aprovechó la vitrina internacional del foro para enviar un mensaje de aliento al ecosistema productivo de Bolivia.

"Bolivia es un lugar apto para emprender. Las dificultades siempre van a estar, ya sean pandemias, paros o cualquier cosa, pero el emprendedor siempre es resiliente. Los animo a que se atrevan a plasmar su idea; el éxito está a un paso si uno no baja los brazos".

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