Cónsul de Brasil destaca a Santa Cruz como espacio económico clave pese al complejo contexto político

En un contexto político internacional y regional complejo, Santa Cruz de la Sierra se convirtió en el epicentro del Foro regional Las Américas, un encuentro que demostró el fuerte atractivo económico que Bolivia sigue ejerciendo sobre la inversión extranjera.

En entrevista exclusiva, el destacado diplomático brasileño Carlos Leopoldo Oliveira —licenciado en Derecho, egresado del prestigioso Instituto de Río Branco, magíster en Negocios Internacionales y actual cónsul adjunto en Santa Cruz— compartió una visión sumamente optimista sobre el porvenir comercial entre ambas naciones, enfocada especialmente en la digitalización, los servicios y el impulso a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

"La asistencia numerosa de delegaciones demuestra que los participantes internacionales consideran a Santa Cruz de la Sierra y a Bolivia como un espacio económico importante para desarrollar sus actividades", afirmó Oliveira.

El nuevo rostro del comercio: De los commodities a los servicios e innovación

Tradicionalmente, la relación comercial entre ambos países estuvo dominada por los hidrocarburos (particularmente el gas, que históricamente le dio a Bolivia un superávit único en la región frente a Brasil). Sin embargo, el diplomático explicó que hoy se vive una transición hacia un comercio mucho más sofisticado:

Comercio intraindustrial e intrafirma: Las empresas ya no solo intercambian materias primas, sino productos del mismo sector (por ejemplo, neumáticos) y se establecen sucursales brasileñas en suelo boliviano que operan directamente con sus matrices.

Exportación de servicios: Bolivia se ha convertido en un fuerte exportador de servicios para Brasil. Actualmente, cerca de 40,000 estudiantes brasileños cursan carreras universitarias en instituciones bolivianas con altos índices de satisfacción. Asimismo, el turismo médico va en aumento debido a la competitividad en costos y la calidad de los profesionales bolivianos.

El desafío de las Pymes en la era de la globalización

Históricamente, las pymes de América del Sur carecieron de vocación exportadora debido a equipos reducidos o falta de capacitación. No obstante, Oliveira enfatizó que la reciente incorporación de Bolivia como miembro del Mercosur abre un abanico de financiamientos específicos y facilidades fronterizas.

A nivel de promoción, el éxito ya es tangible. Gracias al trabajo conjunto de la agencia Apex-Brasil y el Sebrae (apoyo a pymes), la participación brasileña en la pasada Expocruz rompió récords históricos: fue la delegación más grande en una feria internacional multisectorial desde la década de los 70. Para este año, se espera replicar y superar este éxito en septiembre.

El cónsul fue categórico respecto a la necesidad de que las pequeñas empresas se adapten a las nuevas realidades del mercado global: "En negocios internacionales o tú siempre vas a estar en la mesa como el plato principal, o como quien va a determinar el menú. Sin conexiones internacionales ni innovación, las pymes tienen mucha menos probabilidad de sobrevivir".

Como ejemplo de esta transformación radical, citó la irrupción de franquicias extranjeras de lavandería a domicilio que compiten con el negocio tradicional de barrio, o la educación a distancia por videoconferencia.

Santa Cruz: Próxima sede de un gran encuentro de Startups

El Consulado General de Brasil en Santa Cruz fue galardonado recientemente por su Cancillería gracias a un programa inédito de innovación compartida con empresas bolivianas. Como fruto de esta estrategia, Oliveira adelantó que en el mes de noviembre Santa Cruz acogerá una gran feria internacional de startups.

En la víspera de dicho evento, el consulado organizará un encuentro para 300 participantes orientado a conectar emprendimientos tecnológicos de Brasil, Bolivia y el Mercosur. Las preinscripciones ya están abiertas en la sede consular para aquellas empresas con voluntad de innovar.

"Bolivia tiene muy buenos cuadros académicos y un ecosistema de investigación potente. Nuestra apuesta fuerte es construir un ecosistema bilateral de innovación, y esto beneficiará a Santa Cruz más que a nadie por ser el corazón económico de Bolivia", destacó.

El Dilema del Corredor Bioceánico y los Bloqueos

Finalmente, el diplomático abordó el rol estratégico de Bolivia como el eje integrador entre el Atlántico y el Pacífico. Si bien el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) priorizó apoyar al gobierno boliviano para concretar la crucial e histórica conexión vial y férrea entre Santa Cruz y Cochabamba, existen factores internos que generan incertidumbre.

Oliveira señaló con franqueza que la cultura de los bloqueos de carreteras impacta negativamente en la competitividad logística, especialmente bajo la filosofía moderna del 'just in time' (procesos con tiempos exactos). A pesar de estos obstáculos, concluyó reafirmando el voto de confianza de su país: "Brasil apuesta en que Bolivia logrará superar esos obstáculos y convertirse en un actor importante en las conexiones viarias internacionales".

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