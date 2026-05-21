Productores advierten que la campaña de invierno está en riesgo por los bloqueos

Los bloqueos comienzan a generar preocupación en el sector productivo de Santa Cruz. Agricultores de San Julián reportan pérdidas económicas y advierten afectaciones en la producción por la paralización de las rutas que provocan dificultades para el traslado de insumos y combustible.

Productores señalaron que la medida perjudica directamente la actividad del sector, debido a que aún existen cargamentos de soya, maíz y arroz pendientes de traslado desde distintas regiones productivas.

“Aquí lo que más estamos perjudicando somos los productores. Hay alta soya que viene todavía de Puente San Pablo, el maíz y el arroz que viene calentándose”, expresó Luis Arce, uno de los productores afectados.

Los agricultores también alertaron que la campaña de invierno podría verse afectada por la demora en la llegada de semillas e insumos necesarios para la siembra y fumigación de cultivos. Indicaron que esta situación podría reducir la cantidad de hectáreas sembradas durante la temporada.

Según los testimonios, para esta campaña estaba prevista la siembra de aproximadamente 150 mil hectáreas de girasol; sin embargo, estiman que la cifra podría disminuir debido a las dificultades logísticas y al incremento de costos.

“Los bloqueos son muy perjudiciales. Hay semillas e insumos que no están pudiendo llegar al destino y eso va a afectar la producción de alimentos”, manifestó Samuel Llusco, de unipros.

A esta situación se suma la alta demanda de combustible en el sector agrícola, especialmente tras la finalización de la cosecha y el inicio de la preparación de terrenos para nuevas siembras. Los productores advierten que la combinación entre escasez de diésel y bloqueos agrava aún más el panorama para el sector.

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