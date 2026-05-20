Seis días de bloqueo en San Julián y crece el perjuicio para productores y viajeros

El sexto día de bloqueo indefinido en San Julián comienza a generar un fuerte impacto en el sector productivo del departamento de Santa Cruz. Productores denuncian pérdidas millonarias debido a que la cosecha no puede ser trasladada hacia los mercados.

Samuel Llusco, productor, señaló que la medida de presión perjudica principalmente a quienes se encuentran finalizando la cosecha y dependen del traslado inmediato de sus productos.

“El bloqueo está perjudicando bastante al sector productivo. Lo poco que están sacando se ve afectado porque la carga no puede aguantar más de dos días en el camión”, afirmó.

Además de la dificultad para transportar la producción de soya, también existen problemas para el ingreso de semillas, insumos y combustible necesarios para las labores agrícolas.

“Es un gran perjuicio para el sector productivo”, sostuvo.

Los pequeños productores aseguran ser uno de los sectores más afectados, ya que dependen del trabajo diario y enfrentan mayores dificultades económicas ante la paralización del transporte.

La medida también alcanza a viajeros y transportistas que permanecen varados o deben atravesar el punto de bloqueo a pie. Algunos pasajeros indicaron que deben caminar varios metros para encontrar otro medio de transporte, generando gastos adicionales y retrasos en sus viajes.

Mientras tanto, los sectores movilizados mantienen la protesta y descartaron otorgar cuartos intermedios, por lo que la circulación continúa restringida y las personas siguen cruzando la zona caminando.

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