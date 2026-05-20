Bloqueos retrasan llegada de repuestos y golpean al sector automotriz en Santa Cruz

Los bloqueos en las carreteras continúan provocando pérdidas en diferentes sectores y uno de los más afectados es el rubro de comercialización de repuestos para vehículos. Propietarios alertan sobre retrasos en la llegada de mercadería, escasez de productos y posibles incrementos en los precios.

La propietaria de una tienda de repuestos señaló que varios pedidos debían arribar hace más de una semana, pero permanecen detenidos debido a los cortes de ruta.

Explicó que muchos clientes están a la espera de motores y repuestos necesarios para poner nuevamente en funcionamiento sus vehículos, los cuales utilizan como herramienta de trabajo.

“Estamos a la espera de mercadería que tenía que llegar ya hace más de una semana y por los bloqueos obviamente no estamos descargando”, manifestó.

Indicó además que los productos que comercializan son importados y llegan por vía terrestre desde puertos internacionales, atravesando rutas por Oruro y Cochabamba antes de arribar a Santa Cruz. Según explicó, cualquier interrupción en las carreteras termina afectando toda la cadena de abastecimiento.

La comerciante también advirtió que la situación comienza a repercutir en los costos de algunos productos.

Mientras persisten las medidas de presión, comerciantes y transportistas esperan una pronta solución para evitar mayores pérdidas económicas y garantizar el abastecimiento de repuestos en el mercado.

Mira la programación en Red Uno Play