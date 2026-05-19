“Ya no más a la cultura del bloqueo”: CAO participará en marcha cívica por la democracia

La Cámara Agropecuaria del Oriente confirmó su participación en la marcha cívica convocada para este jueves por la Asamblea de la Cruceñidad, en medio de los conflictos sociales y bloqueos que afectan distintas rutas del país.

El presidente de la institución, Klaus Frerking, señaló que el sector productivo decidió sumarse a la movilización en defensa de la democracia y para exigir soluciones ante la crisis económica y los perjuicios ocasionados por las medidas de presión.

“Nuestra magna Asamblea de la Cruceñidad, donde estamos reunidos toda la institucionalidad cruceña, hemos decidido ir a una marcha el día jueves. Apoyamos a nuestro Comité pro Santa Cruz por el bien de Bolivia. Tenemos que defender la democracia”, afirmó Frerking.

Además, sostuvo que los bloqueos están generando incertidumbre y fuertes pérdidas para distintos sectores económicos del país. Además, cuestionó que Bolivia permanezca más de tres semanas sin exportaciones normales y con miles de camiones detenidos en las carreteras.

“Ya no más a la cultura del bloqueo. La única forma de salir de esta crisis económica es trabajando y teniendo carreteras expeditas. Bolivia está cumpliendo 22 días sin exportar y tenemos más de 5.000 camiones varados”, manifestó.

Frerking también expresó un mensaje de solidaridad con trabajadores y ciudadanos de ciudades del occidente del país que, según dijo, buscan continuar con sus actividades laborales pese a los conflictos.

“Un mensaje de solidaridad a todos esos alteños, paceños, orureños y potosinos que quieren trabajar y salir adelante”, indicó.

Finalmente, el presidente de la CAO pidió al Gobierno nacional asumir acciones para restablecer el orden y garantizar condiciones estables para la economía y la producción.

“Aquí tiene que haber reglas claras para todos los bolivianos”, concluyó.

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