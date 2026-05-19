“Ya no más a la cultura del bloqueo”: CAO participará en marcha cívica por la democracia

El presidente de la CAO Klaus Frerking, pidió al Gobierno nacional asumir acciones para restablecer el orden y garantizar condiciones estables para la economía y la producción.
19/05/2026 15:50
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La Cámara Agropecuaria del Oriente confirmó su participación en la marcha cívica convocada para este jueves por la Asamblea de la Cruceñidad, en medio de los conflictos sociales y bloqueos que afectan distintas rutas del país.
El presidente de la institución, Klaus Frerking, señaló que el sector productivo decidió sumarse a la movilización en defensa de la democracia y para exigir soluciones ante la crisis económica y los perjuicios ocasionados por las medidas de presión.
Además, sostuvo que los bloqueos están generando incertidumbre y fuertes pérdidas para distintos sectores económicos del país. Además, cuestionó que Bolivia permanezca más de tres semanas sin exportaciones normales y con miles de camiones detenidos en las carreteras.
“Ya no más a la cultura del bloqueo. La única forma de salir de esta crisis económica es trabajando y teniendo carreteras expeditas. Bolivia está cumpliendo 22 días sin exportar y tenemos más de 5.000 camiones varados”, manifestó.
Frerking también expresó un mensaje de solidaridad con trabajadores y ciudadanos de ciudades del occidente del país que, según dijo, buscan continuar con sus actividades laborales pese a los conflictos.
Finalmente, el presidente de la CAO pidió al Gobierno nacional asumir acciones para restablecer el orden y garantizar condiciones estables para la economía y la producción.
“Aquí tiene que haber reglas claras para todos los bolivianos”, concluyó.
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