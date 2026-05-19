Interculturales instalan bloqueo en Madrecitas y respaldan las medidas de presión en San Julián

Sectores sociales continúan sumándose a las medidas de presión instaladas en San Julián. La Federación Regional de Comunidades Espontáneas Agropecuarias Interculturales Berlín San Julián confirmó este martes su adhesión al bloqueo y procedió a instalar un nuevo piquete en la zona de Madrecitas, sobre la carretera que conecta Okinawa con Los Troncos.

A través de videos difundidos en redes sociales, se observa a grupos de personas concentrados en el lugar mientras coordinan el fortalecimiento de la medida. En uno de los registros audiovisuales, una mujer exhorta a los comunarios a trasladarse de inmediato hasta el punto de bloqueo.

“Compañero ya estamos en dirección de Madrecitas, pedirle replegarse al bloqueo, estamos pocos, pero igual empezamos el bloqueo”, se escucha decir en la grabación.

En el mismo material audiovisual, la mujer advierte sobre posibles sanciones para las centrales y comunidades que no participen de la movilización.

“Hay que replegarse lo más rápido posible compañeros, ya saben de las sanciones para las centrales y ya las centrales sabrán cómo sancionar a sus comunidades. Se ha determinado ayer, así que hay que tomar en cuenta eso”, añade.

La instalación de este nuevo punto de bloqueo incrementa la tensión en la región y afecta la circulación vehicular en una de las rutas utilizadas para conectar distintas comunidades productivas del norte cruceño.

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