Bloqueos cercan Cochabamba y afectan producción, logística y abastecimiento

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) expresó su preocupación por el impacto económico de los bloqueos registrados en el país, especialmente en La Paz y Cochabamba, y advirtió que la conflictividad social está provocando un “shock de oferta” que encarece productos y paraliza actividades productivas.

El director ejecutivo de la FEPC, Marcelo Rocha, señaló que actualmente Cochabamba enfrenta 11 puntos de bloqueo, situación que mantiene prácticamente cercado al departamento y afecta el abastecimiento, la logística y la producción.

“El bloqueo está ocasionando un shock de oferta en el mercado, lo que provoca el encarecimiento de precios, el aumento de los costos de producción y la paralización de muchas actividades. Es un problema estructural”, afirmó.

El representante empresarial indicó que desde inicios de 2026 Cochabamba acumuló 22 días de bloqueo, lo que significa que, en promedio, cada seis días se registra una medida de presión. Comparó este escenario con la gestión pasada, cuando el promedio era un bloqueo cada ocho días.

Rocha dijo que esta situación deteriora la confianza de inversionistas y emprendedores, limita la generación de empleo y dificulta la recuperación económica del departamento.

La FEPC estimó anteriormente que las pérdidas económicas por los bloqueos alcanzaban cerca de 950 millones de bolivianos. Sin embargo, Rocha aclaró que el perjuicio no termina cuando se levanta la medida, ya que persisten sobrecostos logísticos, incumplimientos contractuales y pérdidas operativas.

“Una maquinaria paralizada es un activo que pierde dinero. Aunque una empresa esté parada, sigue teniendo obligaciones con impuestos, contratistas y trabajadores”, explicó.

Rocha sostuvo que el sector agropecuario es uno de los más afectados, aunque remarcó que el impacto alcanza a toda la cadena productiva y de servicios, incluyendo transporte, distribución y comercio.

Asimismo, advirtió que la escalada de conflictos sociales puede incrementar la inflación y agravar problemas económicos como la escasez de divisas.

Finalmente, el ejecutivo empresarial pidió que las protestas se encaucen por mecanismos institucionales y afirmó que el derecho a la protesta debe coexistir con el derecho al trabajo, la libre circulación y el abastecimiento de la población.

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