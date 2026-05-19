Evalúan aplicar horario de invierno en La Paz por bajas temperaturas

Ante el descenso de temperaturas en la ciudad de La Paz, padres de familia han solicitado la aplicación del horario de invierno en las unidades educativas, con el objetivo de prevenir el incremento de infecciones respiratorias en estudiantes.

La preocupación se extiende también a otras regiones del país.

“En Potosí y en Oruro han bajado tanto las temperaturas que ya se aplica el horario diferenciado por esta ola de frío”, informó Víctor Hugo Sirpa, Director Departamental de Educación.

En el caso de La Paz, la Dirección Departamental de Educación confirmó que el tema está en evaluación y que se prevé una decisión oficial en los próximos días.

“La Dirección Departamental ya tiene programado en estos días una reunión de coordinación con las instancias correspondientes como el SEDES, también el Senamhi”, señaló la autoridad educativa.

En ese marco, se anticipó la emisión de un instructivo oficial. Según la planificación preliminar, la medida podría entrar en vigencia la próxima semana, precisando que “el lunes 25 de mayo” sería la fecha tentativa, sujeta a comunicado oficial.

Respecto al impacto en la carga horaria, se explicó que las unidades educativas ajustarán contenidos para compensar la reducción de tiempo.

En relación con la modalidad de clases, la Dirección Departamental informó que debido a los conflictos sociales, las clases a distancia se mantienen en varias regiones. En la ciudad de La Paz es un 50% que ha migrado a la modalidad de distancia, mientras que en El Alto el porcentaje es mayor debido a la concentración del conflicto.

La evaluación sobre el retorno a la presencialidad será permanente. “La evaluación es diaria”, indicó la autoridad, señalando que los directores distritales remiten reportes constantes sobre la situación en cada unidad educativa.

Finalmente, se informó que hasta el momento no se han registrado daños en infraestructuras educativas, salvo un incidente aislado en una dependencia administrativa en El Alto.

Mira la programación en Red Uno Play