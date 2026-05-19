Policía halla a un minero movilizado con dinero, listas y sellos en La Paz

La Policía Boliviana informó que un minero movilizado fue encontrado en flagrancia portando altas sumas de dinero, además de listas y sellos, durante operativos desarrollados en medio de las protestas y movilizaciones registradas en La Paz.

Según el reporte policial, el hallazgo ocurrió mientras efectivos realizaban tareas de control y resguardo del orden público en sectores afectados por las manifestaciones.

Investigan presunto financiamiento

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades presumen que el dinero encontrado podría haber sido destinado al pago y sostenimiento de movilizaciones que afectan a la sede de Gobierno.

Las listas y sellos encontrados también forman parte de los elementos secuestrados dentro de la investigación.

Hasta el momento, no se precisó oficialmente la cantidad exacta de dinero incautada ni se informó sobre posibles organizaciones vinculadas al caso.

A través de una publicación, la Policía de La Paz aseguró que durante las protestas inicialmente calificadas como pacíficas se registraron hechos violentos contra efectivos policiales.

“Se ha evidenciado que, durante las manifestaciones inicialmente calificadas como pacíficas, personas inescrupulosas hicieron uso de artefactos explosivos en contra de la humanidad de nuestros efectivos policiales, generando hechos de violencia y alteración del orden público”, señala parte del pronunciamiento.

Asimismo, la institución indicó que existen indicios sobre un posible financiamiento económico destinado a promover las medidas de presión.

“Existirían indicios de financiamiento económico destinado a promover y sostener estas acciones mediante la entrega de sumas de dinero”, agrega el comunicado oficial.

Continúan los operativos

La Policía Boliviana aseguró que continuará desarrollando operativos para identificar posibles actos irregulares y hechos vinculados a violencia durante las movilizaciones sociales.

El caso permanece en investigación y se espera que las autoridades amplíen la información en las próximas horas.

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