Gomero habría sido testigo de un robo antes de ser asesinado en Los Lotes

La Policía investiga un violento hecho criminal registrado en la zona de Los Lotes, donde fue encontrado sin vida Beniciano Pérez Cervantes, de 48 años, quien trabajaba como gomero.

De acuerdo con el informe preliminar de la Felcc, el cuerpo de la víctima fue hallado en el interior de su vivienda, maniatado de pies y manos, con signos de asfixia por sofocación. El hecho habría ocurrido hace aproximadamente 48 horas antes del hallazgo.

El director departamental de la FELCC, Jhonny Coca, informó que el caso se investiga como asesinato y que aún no se cuenta con sospechosos plenamente identificados, aunque se manejan varias hipótesis en base a los indicios recolectados.

Según las primeras pesquisas, la víctima habría sorprendido a un grupo de delincuentes que cometían el robo de puertas en una vivienda en construcción de la misma zona. En ese contexto, los antisociales habrían procedido a reducirlo, maniatarlo y posteriormente causarle la muerte para evitar ser identificados.

“Se está trabajando con equipos de Homicidios e Inteligencia. Aún no hay personas aprehendidas, pero se continúa con la recolección de elementos que permitan esclarecer el hecho”, señaló el director de la Felcc.

La División Homicidios y grupos de inteligencia continúan desplegados en la zona para dar con los responsables del crimen, mientras la Fiscalía ha abierto una investigación formal por el delito de asesinato.

El cuerpo de la víctima permanece en la morgue judicial, a la espera de que sus familiares realicen el reconocimiento y retiro correspondiente para su posterior sepultura.

Las autoridades no descartan nuevas líneas de investigación conforme avancen las pericias técnicas y el análisis de la escena del crimen.

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