Menor de 12 años derribó la moto de delincuentes que lo golpearon y robaron

Un menor de edad logró evitar el escape de dos delincuentes, provocando que cayeran de su motocicleta tras intentar robarle el celular en el Plan Tres Mil. Tras este valiente acto, la justicia determinó enviar con detención preventiva por 120 días al penal de Palmasola a los tres implicados en el violento asalto.

Violencia extrema y secuestro frustrado

El hecho delincuencial quedó plenamente registrado en las cámaras de vigilancia de la zona, donde se observa cómo los antisociales golpearon brutalmente al estudiante para arrebatarle su teléfono celular. Durante el suceso, el panorama se tornó aún más peligroso cuando los agresores intentaron subir a la víctima al vehículo motorizado bajo serias amenazas de muerte.

“Le dijeron: ‘Te vamos a subir más allá y te vamos a botar’. Mi hijo forcejeó con los dos y logró tumbarlos junto con la moto”, relató con angustia el padre de la víctima.

Lesiones y captura de los delincuentes

A consecuencia de las graves agresiones y de haber sido arrastrado por los antisociales en su intento de fuga, el afectado terminó con seis días de impedimento médico. Por su parte, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Jhonny Coca, informó que los aprehendidos fueron plenamente identificados. Durante la audiencia de medidas cautelares, diversas víctimas de la zona se apersonaron al juzgado para reconocer a los acusados de robo agravado y asociación delictuosa.

Mira la programación en Red Uno Play