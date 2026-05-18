Atentado a fiscal en Bermejo: identifican a organización criminal y aprehenden a menor implicado

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que el Ministerio Público identificó a la organización criminal presuntamente implicada en el atentado incendiario contra un fiscal de materia en el municipio de Bermejo y confirmó la aprehensión de un adolescente señalado como presunto autor material del hecho.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque ocurrió la madrugada del 17 de mayo de 2026, aproximadamente a las 02:10, cuando un sujeto con el rostro cubierto y vestido de oscuro llegó en motocicleta al domicilio de la víctima. El individuo roció el vehículo del fiscal con una sustancia inflamable, presumiblemente gasolina, y luego le prendió fuego, provocando daños materiales de consideración antes de darse a la fuga en otra motocicleta.

“Continuaremos realizando la investigación rigurosa y transparente de este atentado, asegurando que los responsables, tanto intelectuales como materiales, serán plenamente identificados y puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional. También se activaron las medidas de protección correspondientes para garantizar la seguridad de la víctima y de su entorno familiar”, afirmó Mariaca.

La autoridad explicó que, como resultado de las investigaciones, se realizaron inspecciones oculares, recolección de indicios, entrevistas y análisis de registros audiovisuales. Asimismo, se ejecutaron allanamientos en dos inmuebles donde se encontraron motocicletas, bidones con gasolina y alcohol, thinner, teléfonos celulares, una camioneta azul y equipos DVR.

En el marco de estas diligencias, fue aprehendido un adolescente considerado el presunto autor material del atentado. Además, la Fiscalía indicó que existen indicios sobre la participación de un ciudadano con antecedentes vinculados al narcotráfico, quien sería el probable autor intelectual y habría realizado seguimiento a la víctima un día antes del ataque.

El Ministerio Público también informó que se recibieron tres declaraciones testificales y que peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizaron tomas de muestras químicas para determinar la composición de las sustancias utilizadas en el atentado. La investigación continúa para esclarecer las responsabilidades materiales e intelectuales del caso.

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