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Saquean instalaciones y queman objetos en el centro de La Paz durante enfrentamientos

Grupos movilizados retiraron puertas, muebles y objetos de kioscos y oficinas para usarlos como barricadas y luego quemarlos en plena vía pública.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

18/05/2026 15:06

Foto: Movilizados saquean oficinas. Red Uno.
La Paz

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La violencia se intensificó este lunes en el centro de la ciudad de La Paz, donde grupos de manifestantes protagonizaron saqueos, destrozos y enfrentamientos con efectivos policiales en inmediaciones de la calle Mercado y el kilómetro cero.

Según reportes desde el lugar, algunos movilizados retiraron puertas y objetos de kioscos y oficinas para utilizarlos como barricadas y escudos improvisados con el objetivo de impedir el avance policial.

Las imágenes mostraron sillas, escritorios, papeles e incluso monitores de computadora siendo extraídos de oficinas cercanas y posteriormente quemados en plena vía pública, mientras los manifestantes instalaban fogatas en distintos puntos del centro paceño.

De acuerdo con los reportes, mineros y fabriles dieron paso a sectores afines a Evo Morales, quienes pasaron a encabezar la movilización en la calle Mercado. En el lugar también se observó la presencia de grupos de ponchos rojos lanzando piedras y petardos contra la Policía.

Ante la escalada de violencia, efectivos policiales retrocedieron aproximadamente una cuadra para evitar mayores enfrentamientos; sin embargo, los movilizados continuaban apostados en el sector lanzando objetos contundentes y petardos de forma directa.

Los disturbios se registraron alrededor del kilómetro cero, donde permanecen instalados tres anillos de seguridad policial para resguardar instituciones públicas y Plaza Murillo.

La jornada estuvo marcada por enfrentamientos, fogatas, saqueos y actos vandálicos que generaron temor entre vecinos, comerciantes y personas que transitaban por el centro de la sede de gobierno.

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