Saquean instalaciones y queman objetos en el centro de La Paz durante enfrentamientos

La violencia se intensificó este lunes en el centro de la ciudad de La Paz, donde grupos de manifestantes protagonizaron saqueos, destrozos y enfrentamientos con efectivos policiales en inmediaciones de la calle Mercado y el kilómetro cero.

Según reportes desde el lugar, algunos movilizados retiraron puertas y objetos de kioscos y oficinas para utilizarlos como barricadas y escudos improvisados con el objetivo de impedir el avance policial.

Las imágenes mostraron sillas, escritorios, papeles e incluso monitores de computadora siendo extraídos de oficinas cercanas y posteriormente quemados en plena vía pública, mientras los manifestantes instalaban fogatas en distintos puntos del centro paceño.

De acuerdo con los reportes, mineros y fabriles dieron paso a sectores afines a Evo Morales, quienes pasaron a encabezar la movilización en la calle Mercado. En el lugar también se observó la presencia de grupos de ponchos rojos lanzando piedras y petardos contra la Policía.

Ante la escalada de violencia, efectivos policiales retrocedieron aproximadamente una cuadra para evitar mayores enfrentamientos; sin embargo, los movilizados continuaban apostados en el sector lanzando objetos contundentes y petardos de forma directa.

Los disturbios se registraron alrededor del kilómetro cero, donde permanecen instalados tres anillos de seguridad policial para resguardar instituciones públicas y Plaza Murillo.

La jornada estuvo marcada por enfrentamientos, fogatas, saqueos y actos vandálicos que generaron temor entre vecinos, comerciantes y personas que transitaban por el centro de la sede de gobierno.

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