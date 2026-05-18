Siete personas fueron arrestadas la madrugada de este lunes en la localidad de Parotani, en el departamento de Cochabamba, luego de ser interceptadas por la Policía a bordo de un vehículo blanco.

Durante la intervención, los efectivos encontraron y secuestraron Bs 25.000 en efectivo, monto que, según el reporte preliminar del Comando Departamental de la Policía, presuntamente estaba destinado a financiar movilizaciones en el occidente del país.

Los ocupantes del motorizado fueron trasladados a dependencias policiales, donde deberán prestar su declaración informativa mientras se define su situación legal en las próximas horas.

Ministerio Público investiga el origen del dinero

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que inició las investigaciones correspondientes para establecer el origen del dinero, el destino que tendría y si existe relación con la organización o financiamiento de protestas.

Las autoridades informaron que las indagaciones serán ampliadas en los próximos días con el fin de identificar a posibles responsables y determinar si los arrestados forman parte de una estructura mayor vinculada a las movilizaciones.

El operativo se realizó en un contexto de tensión social y bloqueos en diferentes regiones del país, mientras fuerzas policiales y militares mantienen vigilancia en puntos estratégicos para evitar la instalación de nuevos cercos.

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