La Paz: saquean un centro comercial y queman mobiliario para armar barricadas

Momentos de alta tensión y violencia se vivieron poco después del mediodía de este lunes en pleno centro de la ciudad de La Paz. Vecinos y transeúntes de la calle Mercado denunciaron el violento saqueo de un centro comercial ubicado en un edificio de la zona, perpetrado por un grupo de manifestantes en medio de los conflictos y movilizaciones que cercan la urbe.

Según los reportes de los testigos y diversos videos que se viralizaron rápidamente en las redes sociales, los movilizados emplearon la fuerza bruta y la violencia para destrozar los ingresos del inmueble. Tras lograr entrar, procedieron a sustraer diversos objetos y materiales de escritorio.

Los manifestantes arrancaron por completo una de las puertas del establecimiento, la cual utilizaron posteriormente como escudo improvisado para avanzar contra las fuerzas del orden. Del interior del edificio sacaron sillas, documentación, papeles y monitores de computadora. Todo el material de escritorio saqueado fue apilado en medio de la vía pública y prendido fuego para consolidar barricadas improvisadas.

El incidente de violencia y la quema de objetos se registraron a tan solo una cuadra del cerco de seguridad que había instalado la Policía Boliviana, lo que generó temor entre los vecinos ante un inminente enfrentamiento.

Las imágenes difundidas en redes muestran la desesperación de los copropietarios y trabajadores de la zona central, quienes exigen mayores garantías de seguridad a las autoridades ante la escalada de violencia que afecta a los comercios locales. Las protestas en la sede de Gobierno continúan bajo un panorama de alta incertidumbre.

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