Fiscalía conforma comisión especial tras atentado contra fiscal en Bermejo

La Fiscalía General del Estado confirmó la conformación de una comisión especial de fiscales para investigar el atentado criminal contra un fiscal de materia en Bermejo, en el departamento de Tarija.

Según informó el Ministerio Público, el hecho involucró la colocación de un artefacto explosivo en el vehículo de la autoridad, situación que activó un operativo investigativo para identificar y aprehender tanto a los autores materiales como intelectuales del ataque.

La institución también señaló que se dispusieron medidas de protección para el fiscal afectado y su familia, mientras se solicitó a la Policía Boliviana reforzar las tareas de investigación y esclarecimiento del caso.

Desde la Fiscalía recordaron que actualmente se desarrollan procesos vinculados al narcotráfico, crimen organizado y otros delitos de alta complejidad, factores que exponen de manera constante a fiscales y servidores públicos.

El Ministerio Público condenó cualquier acto de violencia o intimidación contra operadores de justicia y aseguró que continuará trabajando “con independencia y apego a la ley”.

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