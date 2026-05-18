¿Tiene más de 60 años? Así puede cobrar hasta Bs 350 mensuales de la Renta Dignidad

La Renta Dignidad beneficia a las personas mayores de 60 años en Bolivia, incluso si nunca realizaron aportes al sistema de pensiones. El pago puede realizarse en bancos, mediante depósito en cuenta o incluso a domicilio en casos especiales.
18/05/2026 9:19
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Si tiene más de 60 años, esta información le interesa. La Renta Dignidad continúa beneficiando a miles de adultos mayores en Bolivia con un apoyo económico mensual que puede cobrarse de distintas maneras, dependiendo de la situación de cada beneficiario.
El beneficio alcanza tanto a personas bolivianas como a extranjeras residentes en el país, sin importar si están jubiladas o si nunca realizaron aportes al sistema de pensiones.
¿Cuánto paga la Renta Dignidad?
Las personas que no perciben renta o jubilación reciben Bs 4.550 al año, distribuidos en 12 pagos:
Once pagos mensuales de Bs 350
Un pago de Bs 700 que incluye el aguinaldo
En el caso de rentistas de COSSMIL, SENASIR o jubilados del Sistema Integral de Pensiones (SIP), el beneficio es de Bs 3.900 al año:
Once pagos de Bs 300
Un pago de Bs 600 con aguinaldo incluido
Estos montos son depositados directamente junto a la renta o pensión correspondiente.
Requisitos para acceder al beneficio
Para cobrar la Renta Dignidad, se debe:
Tener 60 años cumplidos o más
Contar con nacionalidad boliviana o residencia en el país
Vivir en Bolivia
No percibir salario del sector público o privado
No ser accionista, socio activo o director de una sociedad comercial
Modalidades de cobro
El pago puede realizarse de distintas formas:
Cobro en entidades financieras
Las personas registradas biométricamente solo deben presentar:
Cédula de Identidad (CI) o RUN original
Quienes no estén registrados biométricamente deberán presentar:
CI o RUN original y dos fotocopias
En casos observados, certificados adicionales como nacimiento, bautizo o matrimonio
Depósito en cuenta
También existe la opción de pago mediante depósito directo en cuenta bancaria, una modalidad habilitada para evitar largas filas.
Pago a domicilio
Las personas con enfermedad o impedimento físico pueden solicitar el pago a domicilio presentando:
Certificado médico original
Documento de identidad del beneficiario
Documento del solicitante
Croquis de la dirección y datos de contacto
Además, representantes de asilos, hospitales o reclusorios también pueden gestionar este trámite en casos especiales.
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo recomienda verificar previamente el estado del registro del beneficiario antes de iniciar cualquier trámite, ya que podrían solicitarse documentos adicionales.
Para consultar cronogramas de pago y el estado del beneficio, puede ingresar a la plataforma oficial de la Gestora Pública: https://www.gestora.bo/RentaDignidad/
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