“Lo arrastraron y patearon”: niño de 10 años tiene seis días de impedimento tras violento atraco

La inseguridad vuelve a generar preocupación en Santa Cruz. Un niño de apenas 10 años fue víctima de un violento atraco ocurrido a plena luz del día en la zona del Plan 3000, donde dos delincuentes a bordo de una motocicleta lo interceptaron para robarle su celular.

Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en el que los antisociales sorprenden al menor, lo empujan y lo golpean brutalmente hasta quitarle sus pertenencias.

“El niño tiene seis días de impedimento. Lo arrastraron por el piso, lo golpearon y le patearon por defender su teléfono”, denunció durante una entrevista con el programa El Mañanero.

De acuerdo con el relato, el menor caminaba por la zona cuando observó una motocicleta pasar cerca de él. Minutos después, los delincuentes retornaron y lo atacaron violentamente para arrebatarle el celular.

Pese a la agresión, el niño logró forcejear con los delincuentes e incluso hizo caer a uno de ellos de la motocicleta. En ese momento, vecinos del sector y el conductor de un vehículo que transitaba por el lugar ayudaron a interceptar a los antisociales y evitar que escaparan.

“Los vecinos nos ayudaron a capturarlos. La patrulla llegó y fueron trasladados a la EPI 3”, indicó el padre.

La denuncia fue formalizada y, tras la audiencia cautelar realizada el domingo, ambos acusados fueron enviados con detención preventiva al penal de Palmasola.

La familia de la víctima pidió mayor seguridad y presencia policial en inmediaciones de las unidades educativas, especialmente en horarios de ingreso y salida de estudiantes.

“Hoy le tocó a mi niño, mañana puede ser otro. Pedimos seguridad para todos los niños y patrullajes en los colegios”, expresó el padre del menor.

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