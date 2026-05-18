Alcaldía cruceña inicia operativo para retirar propaganda electoral

La Alcaldía cruceña anunció el inicio de un operativo nocturno para retirar propaganda electoral instalada en distintos puntos de la ciudad, considerada como contaminación visual.

El trabajo comenzó el domingo por la noche con el despliegue de 10 brigadas integradas por aproximadamente 50 funcionarios municipales, quienes recorrerán avenidas principales y diferentes zonas urbanas para retirar afiches, banners y otros materiales de campaña política.

“Estamos partiendo con 10 brigadas a retirar la contaminación visual que se ha propiciado con las campañas políticas”, señaló la funcionaria municipal, al indicar que ocho partidos y alianzas políticas ya fueron notificados por infringir la norma.

Explicó que las sanciones económicas alcanzan los Bs 10.000, monto establecido en la Ordenanza Municipal 088/2009 para quienes incumplan la regulación sobre propaganda electoral.

El operativo se desarrollará durante tres jornadas y contará con apoyo de las unidades de Alumbrado Público, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, que trabajarán de manera coordinada para garantizar la seguridad del personal desplegado.

“Cumpliendo con la normativa legal vigente para poder limpiar la contaminación visual y poder resguardar también la seguridad de nuestro personal, el operativo será después de las 10 de la noche”, indicó el director de Seguridad Ciudadana, Paulo Viruez.

Desde la Alcaldía señalaron que esta intervención responde a la instrucción del alcalde de “ordenar la ciudad y beneficiar a los vecinos y a la población en general”.

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