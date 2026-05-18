Tres personas resultan heridas tras accidente en el segundo anillo

Un accidente de tránsito se registró la noche del domingo en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, entre la avenida Alemana y Beni, dejando a tres personas gravemente heridas.

De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió cuando un vehículo impactó contra un poste de alumbrado público. Minutos después, otro motorizado colisionó contra el automóvil siniestrado y posteriormente se dio a la fuga.

Tres personas heridas tras choque en la avenida Alemana y Beni.

Tras el impacto, ambulancias llegaron hasta el lugar para auxiliar a los heridos y trasladarlos de emergencia a clínicas cercanas, donde reciben atención médica.

Efectivos de la Policía se constituyeron en la zona para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas exactas del accidente, además de identificar al conductor del segundo vehículo involucrado.

Mira la programación en Red Uno Play