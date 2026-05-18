Tres personas resultan heridas tras accidente en el segundo anillo

Testigos aseguran que un vehículo chocó contra un poste de alumbrado público y luego fue impactado por otro motorizado cuyo conductor escapó del lugar.
18/05/2026 8:04
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Un accidente de tránsito se registró la noche del domingo en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, entre la avenida Alemana y Beni, dejando a tres personas gravemente heridas.
De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió cuando un vehículo impactó contra un poste de alumbrado público. Minutos después, otro motorizado colisionó contra el automóvil siniestrado y posteriormente se dio a la fuga.
Tras el impacto, ambulancias llegaron hasta el lugar para auxiliar a los heridos y trasladarlos de emergencia a clínicas cercanas, donde reciben atención médica.
Efectivos de la Policía se constituyeron en la zona para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas exactas del accidente, además de identificar al conductor del segundo vehículo involucrado.
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