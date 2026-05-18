TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Policial

Tres personas resultan heridas tras accidente en el segundo anillo

Testigos aseguran que un vehículo chocó contra un poste de alumbrado público y luego fue impactado por otro motorizado cuyo conductor escapó del lugar.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/05/2026 8:04

Tres personas heridas tras choque en la avenida Alemana y Beni.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un accidente de tránsito se registró la noche del domingo en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, entre la avenida Alemana y Beni, dejando a tres personas gravemente heridas.

De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió cuando un vehículo impactó contra un poste de alumbrado público. Minutos después, otro motorizado colisionó contra el automóvil siniestrado y posteriormente se dio a la fuga.

Tres personas heridas tras choque en la avenida Alemana y Beni.

Tras el impacto, ambulancias llegaron hasta el lugar para auxiliar a los heridos y trasladarlos de emergencia a clínicas cercanas, donde reciben atención médica.

Efectivos de la Policía se constituyeron en la zona para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas exactas del accidente, además de identificar al conductor del segundo vehículo involucrado.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD