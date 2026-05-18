Marchistas y mineros intentan ingresar a Plaza Murillo en medio de enfrentamientos

La ciudad de La Paz se convirtió este lunes en escenario de violentos enfrentamientos luego de que varias marchas llegaran hasta la sede de Gobierno e intentaran ingresar a la Plaza Murillo, mientras efectivos policiales desplegaban operativos para impedir el avance hacia el kilómetro cero.

Los manifestantes, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, se enfrentaron con los uniformados utilizando petardos, explosivos y piedras lanzadas con hondas. Además, instalaron barricadas y encendieron fogatas en diferentes puntos cercanos al centro político del país.

La Policía reforzó los anillos de seguridad en inmediaciones de Plaza Murillo para contener a los movilizados, en medio de momentos de alta tensión y enfrentamientos que se extendieron durante la jornada.

Ante el avance de los grupos movilizados, los efectivos del orden utilizaron gases lacrimógenos con el objetivo de dispersar la protesta y evitar que los manifestantes ingresen al centro del poder político.

La jornada está marcada por el caos y la tensión, mientras diferentes sectores sociales mantienen movilizaciones y protestas contra el Gobierno en distintos puntos de la sede de Gobierno.

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