Alcalde de Fernández Alonso: “El presidente debe meter presos a los bloqueadores”

El alcalde de Fernández Alonso, Eliazer Arellano Barrios, lanzó duras críticas contra los dirigentes que mantienen bloqueos en la región, señalando que el presidente Rodrigo Paz debería “poner mano dura y meter preso” a quienes persisten en estas medidas de presión.

Arellano, también presidente de los productores de la zona norte, advirtió que los bloqueos están generando pérdidas millonarias al sector agrícola y pecuario.

El alcalde cuestionó además la motivación de los bloqueadores, a quienes acusó de estar “siendo manejados por un partido político”. Recordó que las demandas históricas de los productores han girado en torno a la biotecnología, el abastecimiento de diésel y la lucha contra el contrabando, pero que los actuales bloqueos parecen responder a intereses ajenos al sector.

Respecto al impacto económico, Arellano aseguró que “se pierden millones, pues millones hemos visto en La Paz y ahora en Santa Cruz. El departamento es el que más aporta al Estado y, sin embargo, los productores somos los más afectados”.

Finalmente, pidió al presidente Paz que se afiance al sector productivo y cambie a sus ministros para dar soluciones inmediatas.

“El sector productivo está para generar divisas; nuestras tierras producen tres veces al año. Necesitamos diésel, necesitamos estabilidad. El presidente tiene que poner mano dura, porque hay culpables claros”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play