“Hay que pagar para pasar”: denuncian cobros irregulares en desvíos por bloqueos en San Julián

El bloqueo indefinido instalado en el municipio de San Julián cumple ya cinco días y continúa generando perjuicios para transportistas, productores y conductores que circulan por esta importante ruta del departamento de Santa Cruz.

Camiones de carga y vehículos particulares permanecen varados o deben recurrir a rutas alternas para continuar sus viajes; sin embargo, muchos denuncian cobros irregulares en los desvíos habilitados de manera improvisada.

“Allá me han cobrado 10, 20 y 5 y 5 bolivianos. Hay que pagar”, relató un conductor afectado por la medida de presión.

Otro chofer, que viajaba desde Trinidad, expresó su molestia por el tiempo perdido y los gastos adicionales que debe asumir para continuar su recorrido.

“Grave, grave, son dos horas y media para desviar el bloqueo. Te cobran por todos lados, son como cuatro trancas. Esto parece un negocio”, manifestó visiblemente indignado.

Los transportistas aseguran que no existen muchas alternativas de circulación debido a que la zona bloqueada es considerada un punto estratégico de conexión. Según denunciaron, incluso los costos en los desvíos superan el valor de un peaje regular.

“Es más caro el peaje en este desvío que en el peaje normal. Aquí en cada uno sacan de a cinco bolivianos”, señaló otro conductor.

Mientras el conflicto continúa sin una solución inmediata, el sector productivo y del transporte advierten pérdidas económicas y mayores demoras en el traslado de mercadería y pasajeros.

Mira la programación en Red Uno Play