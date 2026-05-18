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Bloqueo en el Puente Ichilo corta la ruta nueva entre Santa Cruz y Cochabamba

Con piedras y otros objetos colocados sobre la vía, los manifestantes cortaron el tránsito vehicular en una zona estratégica que une el occidente y el oriente del país.

Charles Muñoz Flores

18/05/2026 10:45

Evistas instalan bloqueo en el Puente Ichilo. FOTO: RKC. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

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El bloqueo indefinido anunciado por sectores afines a Evo Morales comenzó la mañana de este lunes 18 de mayo en el Puente Ichilo, sobre la carretera nueva que conecta los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. La medida interrumpe uno de los principales corredores viales del país y genera afectaciones al transporte interdepartamental y de carga pesada.

Los movilizados exigen la renuncia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Rodrigo Paz y advierten que la medida será de carácter indefinido hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas políticas.

Con banderas, piedras y otros objetos colocados sobre la vía, los manifestantes cortaron el tránsito vehicular en una zona estratégica que une el occidente y el oriente del país. Transportistas y pasajeros reportaron demoras y largas filas de motorizados en ambos extremos de la carretera.

El anuncio del bloqueo ya había generado preocupación entre sectores productivos y empresas de transporte, debido al impacto económico que podría ocasionar la paralización de la ruta, especialmente para el traslado de alimentos, combustibles y mercadería.

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