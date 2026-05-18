Asamblea de la Cruceñidad exige estado de excepción sectorizado

La Asamblea de la Cruceñidad determinó este lunes exigir al Gobierno la declaratoria de un estado de excepción sectorizado con el objetivo de restablecer el orden en Bolivia y evitar un quiebre del orden constitucional.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, señaló que una de las principales resoluciones asumidas durante el encuentro es la defensa de la democracia y la declaratoria de estado de emergencia ante cualquier intento de desestabilización o quiebre institucional.

“Segundo, exigimos la aplicación del estado de excepción sectorizado y pedimos al Ministerio Público, al Órgano Judicial y a la Policía que actúen de manera inmediata y conforme a la Constitución contra quienes promuevan, financien o ejecuten actos destinados a romper la democracia”, manifestó Cochamanidis.

Asimismo, durante la lectura de las resoluciones, se advirtió sobre presuntas acciones de grupos y organizaciones que, según los cívicos, buscarían generar desestabilización en el país.

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