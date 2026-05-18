Transportistas bloquean la avenida Villazón por falta de kits y cilindros de GNV

El transporte libre de Cochabamba instaló este lunes un bloqueo en el kilómetro 4 de la avenida Villazón, en la carretera rumbo a Sacaba, como medida de protesta por el incumplimiento de acuerdos del Gobierno en la dotación de kits y cilindros para la conversión de vehículos a GNV.

El dirigente del sector, Limber Cervantes, explicó que la medida de presión responde a acuerdos firmados meses atrás que, según denunció, no fueron cumplidos por las autoridades competentes.

Cervantes señaló que el sector exige la compra inmediata de equipos de conversión, destinados a mejorar el parque automotor, y cuestionó que hasta la fecha no se haya ejecutado la adquisición comprometida.

“El Gobierno no cumple los acuerdos. Hemos enviado varias cartas para reunirnos, pero no hay respuesta. Hasta ahora no se ha comprado ni un solo kit ni cilindro”, afirmó el dirigente.

El representante del transporte libre también denunció que la entidad encargada de estos procesos opera con aportes de los propios transportistas, equivalentes a 0,20 centavos por metro cúbico de gas consumido, por lo que consideró que se trata de recursos del sector y no del Estado.

Asimismo, cuestionó el proceso de licitación realizado anteriormente, al que calificó como fallido por el incumplimiento de requisitos que, según dijo, habrían impedido su ejecución.

En medio del conflicto, Cervantes advirtió además sobre la persistencia de problemas en el abastecimiento de combustible y denunció la comercialización de gasolina de baja calidad en los surtidores, situación que agrava la situación del sector.

El bloqueo se mantiene en el kilómetro 4 de la avenida Villazón, generando afectación al tránsito vehicular hacia el municipio de Sacaba, mientras los transportistas anuncian que continuarán con la medida hasta obtener una solución.

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