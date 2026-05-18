Gobierno desmiente muerte de autoridad originaria durante desbloqueo en El Alto

El Gobierno nacional desmintió categóricamente las versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta muerte registrada durante los operativos de desbloqueo realizados en la ciudad de El Alto.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud y Deportes aclaró que el fallecimiento de Alberto Cruz Chinche, autoridad originaria de la Marka Taraco, en La Paz, no guarda relación con las acciones de la Policía Boliviana ni de las Fuerzas Armadas durante el operativo del sábado.

Según el informe oficial, el deceso se debió exclusivamente a una enfermedad de base.

“De acuerdo con el certificado médico de defunción oficial, el fallecimiento del mencionado mallku del municipio de Taraco se debió exclusivamente a una cetoacidosis diabética”, señala el comunicado del Ministerio de Salud.

La cartera de Estado explicó que la cetoacidosis diabética es una complicación metabólica aguda y grave de la diabetes mellitus, y que no está vinculada a hechos traumáticos, externos o violentos.

“El Ministerio de Salud desmiente categóricamente que la muerte del comunario haya sido a consecuencia de acciones militares o enfrentamientos en la ciudad de El Alto”, aclara la nota oficial.

No hay registros de decesos por el operativo

La ministra de Salud, Marcela Flores Zambrana, informó además que se realizó una verificación de registros junto a la Policía Boliviana y otras instancias correspondientes.

Según la autoridad, ni el sistema Hechos Vitales del Ministerio de Salud ni el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) registran decesos relacionados con los conflictos o los operativos de desbloqueo en El Alto.

En los centros hospitalarios de la urbe alteña, únicamente se reportó la atención de nueve personas con heridas contusas y abiertas.

Respecto a otros rumores difundidos en redes sociales, la Policía indicó que algunos casos correspondían a fallecimientos por enfermedades preexistentes, sin relación con las acciones de desbloqueo.

El Gobierno pidió a la población evitar la difusión de información no verificada y acudir a fuentes oficiales para conocer reportes sobre heridos, fallecidos o hechos vinculados al conflicto.

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