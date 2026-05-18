Profanó tumbas y convirtió cuerpos en muñecas: el caso que impactó al mundo

El perturbador caso de Anatoly Moskvin, conocido mundialmente como el “coleccionista de muñecas”, volvió a generar conmoción en Rusia luego de que la Justicia determinara que seguirá internado en un hospital psiquiátrico.

Moskvin, de 58 años, fue arrestado en 2011 después de que las autoridades descubrieran que había desenterrado y momificado los cuerpos de 29 niñas, a quienes posteriormente vestía como muñecas dentro de su vivienda en Nizhni Nóvgorod.

El hombre, historiador y extraductor vinculado al Ejército Rojo, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y declarado inimputable en 2012, motivo por el cual permanece desde entonces bajo estricta supervisión psiquiátrica.

El caso que horrorizó a Rusia

La investigación comenzó tras detectarse múltiples profanaciones de tumbas de niñas de entre tres y once años.

Cuando la policía allanó el departamento donde Moskvin vivía junto a sus padres, encontró decenas de cuerpos momificados vestidos con ropa infantil y acomodados como muñecas, algunos incluso con máscaras de papel maché.

Una de las 29 muñecas encontradas en el departamento de Moskvin. (Foto: gentileza The Sun).

Durante la investigación, el propio Moskvin confesó haber profanado 44 tumbas y aseguró que practicaba magia negra. También afirmó que esperaba que en el futuro la ciencia pudiera “revivir” a las niñas.

“Ustedes abandonaron a sus hijas en el frío, y yo las traje a casa y las calenté”, declaró en su momento ante familiares de las víctimas.

Según los investigadores, el hombre sostuvo que necesitaba “material biológico para la clonación” y negó que sus acciones tuvieran motivaciones sexuales.

Permanecerá internado

A pesar de los intentos de su defensa por obtener un tratamiento ambulatorio, un tribunal ruso resolvió mantenerlo internado en una unidad psiquiátrica de alta seguridad.

La decisión fue respaldada por informes médicos y por el pedido de los familiares de las víctimas, quienes solicitaron que Moskvin permanezca recluido de por vida por temor a que pueda reincidir.

Durante sus primeros años de internación, el historiador concedió entrevistas en las que realizó declaraciones aún más perturbadoras, asegurando que había dormido dentro de un ataúd y visitado más de 750 cementerios.

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