Rescatan en Bolivia a adolescente argentina captada por una red de trata

La desaparición de una adolescente de 16 años en la provincia argentina de Salta terminó destapando una presunta red internacional de trata de personas que operaba entre Argentina y Bolivia.

La joven fue rescatada en Yacuiba tras un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad de ambos países. Luego de horas de tensión e incertidumbre, la menor logró reencontrarse con su madre en el Puente Internacional de San José de Pocitos, en medio de un fuerte despliegue policial.

Cómo se inició la investigación

La investigación comenzó tras la denuncia de desaparición presentada por la familia de la adolescente en Salta. A partir de ese momento, los investigadores realizaron un seguimiento utilizando análisis fotográficos y rastreo de huellas digitales para reconstruir los movimientos de la víctima.

Las pesquisas permitieron establecer que la menor había sido trasladada a Bolivia para ser incorporada presuntamente a una organización dedicada a la explotación sexual.

Durante el operativo realizado en territorio boliviano, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) detuvieron a Cristian Enrique Díaz, de 43 años, señalado como el presunto líder de la red criminal.

En el mismo inmueble también fueron rescatadas dos mujeres bolivianas mayores de edad que, según las autoridades, se encontraban en situación de vulnerabilidad.

El modus operandi de la organización

De acuerdo con la investigación, la red operaba principalmente mediante redes sociales, donde captaban y promocionaban a las víctimas bajo la modalidad denominada “citas express”.

Los clientes acudían al domicilio donde funcionaba la organización, retiraban a las mujeres para encuentros sexuales y posteriormente debían retornarlas al lugar, donde permanecían bajo vigilancia constante.

Coordinación entre Bolivia y Argentina

El director de la Felcc, Ever Cossío, destacó que el éxito del operativo fue posible gracias a la coordinación fronteriza y el trabajo conjunto entre autoridades de Bolivia y Argentina.

Tras el rescate, las autoridades activaron medidas de asistencia

Con información de TN Argentina.

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