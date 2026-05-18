Video viral: fieles ya pueden dar su aporte en misa con tarjeta en la iglesia

La Iglesia Católica y el Vaticano comienzan a adaptarse a los nuevos tiempos. Un video viral mostró cómo la tradicional colecta de la misa ya puede realizarse mediante pagos electrónicos con tarjeta, dejando atrás la dependencia exclusiva del efectivo.

El hecho fue compartido por Mónica Fabiola Ayala, quien se encuentra en Italia acreditada ante la Oficina de Prensa de la Santa Sede. En las imágenes se observa cómo una feligresa realiza un aporte voluntario acercando su tarjeta de débito o crédito a un dispositivo electrónico (POS), utilizando tecnología “contactless”.

Tras unos segundos, la transacción fue aprobada y el encargado de recolectar las ofrendas continuó el recorrido entre los asistentes a la ceremonia religiosa.

Adiós al efectivo obligatorio

Durante décadas, la colecta en las celebraciones religiosas estuvo asociada a monedas y billetes depositados de manera voluntaria. Sin embargo, el creciente desuso del efectivo y la necesidad de facilitar pagos a peregrinos y visitantes internacionales impulsaron la incorporación de métodos digitales.

El pago electrónico en templos religiosos se ha expandido en distintas partes del mundo y permite realizar donaciones mediante tarjetas, transferencias o herramientas digitales.

¿Cómo funcionan las donaciones digitales en iglesias?

Entre los mecanismos más utilizados están:

Códigos QR: permiten realizar transferencias inmediatas desde el celular durante la misa.

Plataformas digitales de donación: sitios web o aplicaciones que facilitan aportes únicos o recurrentes.

Terminales POS: dispositivos inalámbricos para pagos con tarjetas de débito o crédito durante la colecta.

La escena registrada en el Vaticano rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde usuarios debatieron entre quienes celebran la modernización de la Iglesia y quienes consideran que rompe con una tradición histórica.

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