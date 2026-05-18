Enfrentamientos y gasificaciones marcan otra jornada de tensión en el centro paceño

La ciudad de La Paz vivió este lunes una nueva jornada de tensión y enfrentamientos en el centro paceño, donde marchistas, fabriles, mineros y ponchos rojos protagonizaron violentos choques con efectivos policiales en calles cercanas a Plaza Murillo.

Desde distintos puntos del centro se reportó el uso de piedras, petardos, ondas y cachorros de dinamita por parte de los movilizados, quienes intentaban avanzar hacia el kilómetro cero pese al fuerte resguardo policial y militar instalado desde tempranas horas.

Las movilizaciones colapsaron completamente sectores como el Prado paceño, la avenida Mariscal Santa Cruz, la avenida Montes y calles adyacentes, donde no existía circulación vehicular y varias instituciones públicas, bancos, restaurantes y oficinas cerraron sus puertas ante los disturbios

Gasificación ante hechos violentos

En la calle Loaiza, la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los grupos movilizados que avanzaban hacia Plaza Murillo; sin embargo, los manifestantes respondieron lanzando piedras y objetos contundentes contra los uniformados.

Las imágenes mostraron cómo los marchistas utilizaban ondas para lanzar piedras a larga distancia, mientras otros encendían fogatas y levantaban barricadas improvisadas para frenar el avance policial.

Enfrentamientos en el centro paceño

Según los reportes en vivo, efectivos antidisturbios y militares instalaron tres anillos de seguridad para proteger el ingreso a Plaza Murillo, aunque en varios momentos tuvieron que retroceder ante el avance de los manifestantes.

Durante la cobertura, periodistas desplazados en la zona denunciaron agresiones y ataques con piedras, petardos y gases lanzados por movilizados, obligándolos a buscar resguardo en calles aledañas.

La tensión se mantuvo durante gran parte de la tarde, en medio de una escalada de violencia que ya había sido advertida previamente por autoridades de Gobierno, mientras miles de personas permanecían concentradas en diferentes puntos del centro de la sede de gobierno.

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