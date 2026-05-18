Enfrentamientos y gasificaciones marcan otra jornada de tensión en el centro paceño

El centro de La Paz quedó paralizado, con instituciones cerradas y tres anillos de seguridad en inmediaciones del kilómetro cero.
18/05/2026 15:12
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Desde distintos puntos del centro se reportó el uso de piedras, petardos, ondas y cachorros de dinamita por parte de los movilizados, quienes intentaban avanzar hacia el kilómetro cero pese al fuerte resguardo policial y militar instalado desde tempranas horas.
Las movilizaciones colapsaron completamente sectores como el Prado paceño, la avenida Mariscal Santa Cruz, la avenida Montes y calles adyacentes, donde no existía circulación vehicular y varias instituciones públicas, bancos, restaurantes y oficinas cerraron sus puertas ante los disturbios
Gasificación ante hechos violentos
En la calle Loaiza, la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los grupos movilizados que avanzaban hacia Plaza Murillo; sin embargo, los manifestantes respondieron lanzando piedras y objetos contundentes contra los uniformados.
Las imágenes mostraron cómo los marchistas utilizaban ondas para lanzar piedras a larga distancia, mientras otros encendían fogatas y levantaban barricadas improvisadas para frenar el avance policial.
Enfrentamientos en el centro paceño
Según los reportes en vivo, efectivos antidisturbios y militares instalaron tres anillos de seguridad para proteger el ingreso a Plaza Murillo, aunque en varios momentos tuvieron que retroceder ante el avance de los manifestantes.
Durante la cobertura, periodistas desplazados en la zona denunciaron agresiones y ataques con piedras, petardos y gases lanzados por movilizados, obligándolos a buscar resguardo en calles aledañas.
La tensión se mantuvo durante gran parte de la tarde, en medio de una escalada de violencia que ya había sido advertida previamente por autoridades de Gobierno, mientras miles de personas permanecían concentradas en diferentes puntos del centro de la sede de gobierno.
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