¿Desde cuándo regirá el horario de invierno en Santa Cruz? Educación responde

La Dirección Departamental de Educación (DDE) informó que este viernes se tomará una decisión sobre la posible aplicación del horario de invierno en las unidades educativas de Santa Cruz, debido al descenso de temperaturas registrado en los últimos días.

El director departamental de Educación, Nelsón Nery Alcócer, señaló que actualmente se ha instruido tolerancia en el horario de ingreso de los estudiantes, además de la flexibilización en el uso del uniforme escolar, como medidas preventivas para resguardar la salud de los alumnos.

“Primero es precautelar la salud de los estudiantes. Hemos dispuesto tolerancia en el ingreso, tolerancia en el uso del uniforme y estamos activando las medidas de bioseguridad y las comisiones de salud en las unidades educativas”, explicó la autoridad.

Asimismo, indicó que la DDE sostuvo una reunión con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) para evaluar las bajas temperaturas y la curva de contagios por influenza en el departamento.

En ese sentido, Alcócer adelantó que este viernes se realizará un Concejo Técnico Departamental, instancia en la que se analizarán los informes climáticos y epidemiológicos para definir si corresponde aplicar oficialmente el horario de invierno en Santa Cruz.

“Por el momento se aplica una tolerancia en el ingreso, pero de acuerdo con la conducta climatológica vamos a tomar determinaciones para aplicar un horario de invierno”, afirmó.

La autoridad también remarcó que, mediante instructivos enviados a directores distritales y unidades educativas, se autorizó flexibilizar el uso del uniforme escolar mientras persistan las bajas temperaturas.

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