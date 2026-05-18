¡No guarde los abrigos! ¿Hasta cuándo continuará el frío en Santa Cruz?: revise el reporte completo

Santa Cruz arrancó la semana con un marcado descenso de temperaturas debido al ingreso de un fuerte frente frío acompañado de intensos vientos del sur. De acuerdo con el reporte meteorológico N.º 253 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, el surazo permanecerá hasta la madrugada del domingo 24 de mayo y provocará una sensación térmica de hasta 10°C en la capital cruceña.

El informe advierte que las ráfagas de viento superarán los 60 kilómetros por hora, especialmente durante este lunes 18, generando una sensación de frío más intensa en distintas regiones del departamento.

Las temperaturas mínimas más bajas se registrarán en los Valles cruceños, donde el termómetro descenderá hasta los 3°C. En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se prevén mínimas de 13°C, mientras que en Cordillera llegarán a 8°C y en la Chiquitania a 12°C.

Aunque el invierno comenzará oficialmente el 21 de junio, el comportamiento climático ya anticipa jornadas típicas de la época más fría del año.

Según Alpire, julio será el mes más crítico, con temperaturas que podrían descender entre 8 y 10 grados en la capital cruceña y por debajo de 0°C en los Valles.

El reporte también señala que, pese al frío y los cielos mayormente nublados, no se pronostican lluvias para esta semana en ninguna de las regiones del departamento.

Ante este panorama, el Señor del Clima recomendó reforzar las medidas de prevención, principalmente en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades de base. Asimismo, se insiste en acudir a los centros de salud para vacunarse contra la influenza, enfermedad que ya dejó 23 fallecidos en el departamento cruceño.

Los vientos del norte retornarán recién durante el domingo, lo que permitirá un ascenso gradual de las temperaturas máximas hacia el cierre de la semana.

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