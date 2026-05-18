¡Atención! Estos son los centros de salud habilitados para vacunarse contra la influenza en Santa Cruz

Con el objetivo de fortalecer la prevención y la vigilancia epidemiológica, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) habilitó centros de salud de las redes centro, norte, este y sur para la vacunación contra la influenza en Santa Cruz.

La campaña arrancó en una primera etapa dirigida a grupos vulnerables, entre ellos niños desde los 6 meses hasta los 2 años, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades de base, mujeres embarazadas y personal de salud.

RED CENTRO.

“Nuestros centros de salud están habilitados para vacunar contra la influenza, en esta primera fase”, informó el Sedes a través de sus redes sociales.

RED ESTE.

La institución también remarcó que las dosis son gratuitas y seguras para la población. “¡Vení, te esperamos! Las vacunas son seguras y gratuitas”, señala la publicación.

RED ESTE.

La campaña de inmunización se desarrolla en medio de una preocupación creciente por el impacto de la influenza en el departamento. Según datos del Sedes, en lo que va del año ya se registraron 23 fallecidos a causa de esta enfermedad.

RED NORTE.

Desde la institución reiteraron el llamado a la población a acudir a los centros de salud para recibir la dosis correspondiente.

RED SUR.

Las autoridades de salud advirtieron además que la baja cobertura de vacunación continúa siendo uno de los principales factores de riesgo frente al incremento de casos de influenza en Santa Cruz.

RED SUR.

Mira la programación en Red Uno Play