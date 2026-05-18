“Ya no tengo dinero”: Madre pide ayuda para salvar a su bebé de 7 meses

La pequeña Luz Milagro Pando Quiroga, de tan solo siete meses de vida, permanece internada desde hace cuatro meses en el Hospital de Niños debido a complicaciones de salud derivadas de una neumonía grave y una cardiopatía congénita.

Su madre, Vidalia Quiroga, pidió ayuda solidaria a la población para cubrir los gastos médicos, medicamentos y estudios que necesita la bebé para continuar con su tratamiento.

Según relató la madre, la menor ingresó al hospital por una neumonía severa y posteriormente sufrió complicaciones cardíacas que obligaron a los médicos a entubarla.

Además, durante su internación presentó bacterias, un trombo y otras afecciones que provocaron la suspensión de al menos tres cirugías.

“Gracias a Dios hace una semana le hicieron una cirugía y salió exitosamente, pero ya no me alcanza el dinero, no tengo para pagar sus gastos médicos”, expresó entre lágrimas la madre de familia.

Actualmente, Luz Milagro permanece en terapia intensiva y necesita con urgencia medicamentos cuyo costo asciende a Bs 7.000 por receta. Según explicó la progenitora, la menor requiere al menos tres ampollas para combatir las bacterias que afectan su salud.

“Desde cinco bolivianos, 20 bolivianos, 50 bolivianos, todo va a ser bienvenido”, manifestó Vidalia Quiroga, quien aseguró sentirse impotente al no contar con los recursos suficientes para continuar el tratamiento de su hija.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse directamente con la madre al número 74557602.

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