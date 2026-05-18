¡Con colchas y carpas! El frío no frena las filas en hospitales de la capital cruceña

Las bajas temperaturas y las lluvias no frenan a decenas de personas que llegan hasta los hospitales de la capital cruceña para conseguir una ficha médica.

En el Hospital de Niños, familias completas permanecieron durante toda la madrugada haciendo fila bajo el intenso frío para conseguir una ficha médica para diferentes especialidades.

Muchos pacientes y padres de familia se instalaron en las escaleras y pasillos techados del nosocomio para protegerse del clima. Algunos llevaron frazadas, chulos y hasta carpas para soportar las bajas temperaturas mientras aguardaban su turno.

“Desde ayer a las 6 de la tarde llegué”, relató una mujer que pasó toda la noche en el lugar buscando una ficha médica para su paciente. “Hace frío, pero toca, es lo que toca”, añadió.

Otra madre indicó que llegó cerca de las 4 de la mañana debido a la necesidad de atención especializada para sus hijos. “Por las especialidades que necesitamos, sí, por los niños más que todo”, explicó mientras esperaba ingresar al hospital.

La situación refleja la alta demanda de atención médica en los hospitales públicos de Santa Cruz, donde muchas personas deben madrugar o incluso acampar para lograr acceder a una consulta

Pacientes provenientes de distintas zonas de la ciudad aseguraron que, pese al intenso frío que ya anticipa la llegada del invierno, continuarán asistiendo por la necesidad de tratamiento médico.

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