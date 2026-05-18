El Alto queda sin libre tránsito: Policía reporta al menos 25 puntos de bloqueo

La urbe alteña vive una jornada de caos por bloqueos instalados en carreteras y avenidas principales.
18/05/2026 14:59
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Uno de los sectores más conflictivos es el cruce Achocalla, sobre la avenida 6 de Marzo y la carretera La Paz-Oruro, donde los bloqueadores permanecen dispersos en ambos carriles mientras cientos de personas intentan trasladarse a pie hacia distintos destinos.
Los bloqueos también se extienden a la carretera hacia Copacabana, donde se registraron al menos diez puntos de interrupción en sectores como San Roque, Puente Río Negro, Parada 8, Río Seco y la Subalcaldía del Distrito 14.
En la carretera La Paz-Oruro los bloqueos se concentran en Cruce Achocalla, Sencata, Ventilla, Cruce La Joya, Puente Vela, Cruce 14 de Septiembre y el ingreso a Chijimarca. Asimismo, se reportaron bloqueos en la carretera a Viacha y en el sector de Molino Andino.
La situación obligó a muchas personas a caminar largas distancias, algunas incluso utilizando bicicletas para llegar hasta estaciones del teleférico y trasladarse hacia la sede de gobierno.
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