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El Alto queda sin libre tránsito: Policía reporta al menos 25 puntos de bloqueo

La urbe alteña vive una jornada de caos por bloqueos instalados en carreteras y avenidas principales.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

18/05/2026 14:59

Foto: Cruce Viacha sin tránsito de transporte público por puntos de bloqueo. Red Uno.
El Alto

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La ciudad de El Alto vive una jornada de caos y paralización debido a los múltiples puntos de bloqueo instalados en diferentes carreteras y avenidas principales. Según el último reporte policial, existen al menos 25 puntos de bloqueo activos que afectan la circulación vehicular y peatonal.

Uno de los sectores más conflictivos es el cruce Achocalla, sobre la avenida 6 de Marzo y la carretera La Paz-Oruro, donde los bloqueadores permanecen dispersos en ambos carriles mientras cientos de personas intentan trasladarse a pie hacia distintos destinos.

Los bloqueos también se extienden a la carretera hacia Copacabana, donde se registraron al menos diez puntos de interrupción en sectores como San Roque, Puente Río Negro, Parada 8, Río Seco y la Subalcaldía del Distrito 14.

En la carretera La Paz-Oruro los bloqueos se concentran en Cruce Achocalla, Sencata, Ventilla, Cruce La Joya, Puente Vela, Cruce 14 de Septiembre y el ingreso a Chijimarca. Asimismo, se reportaron bloqueos en la carretera a Viacha y en el sector de Molino Andino.

La situación obligó a muchas personas a caminar largas distancias, algunas incluso utilizando bicicletas para llegar hasta estaciones del teleférico y trasladarse hacia la sede de gobierno.

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