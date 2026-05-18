“No somos políticos”: COD cruceña aclara que su marcha no busca desestabilizar al Gobierno

La Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz convocó a una marcha para este miércoles en respaldo a las negociaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y en defensa de la democracia. Desde el ente sindical aclararon que la movilización no busca exigir la renuncia de ninguna autoridad.

El secretario ejecutivo de la COD, Sósimo Paniagua, señaló que la medida surge tras el último ampliado de emergencia y tiene como objetivo respaldar la reconducción del diálogo entre la COB y el Gobierno respecto al pliego único nacional de los trabajadores.

“Nosotros no hemos, en ningún momento, pedido la renuncia de nadie. Somos sindicalistas, no somos políticos; los políticos harán su parte”, afirmó Paniagua.

La dirigencia sindical sostuvo que la movilización también será una ratificación del sistema democrático y del respeto al voto ciudadano.

“Tenemos una marcha el día miércoles en apoyo a la negociación que haga la COB juntamente con los trabajadores. Esa marcha es de ratificación también de la democracia y no es apoyo a otras cosas que no sea la defensa del derecho del trabajador”, agregó.

Paniagua remarcó además que la COD no comparte acciones orientadas a desestabilizar al Gobierno ni a modificar el orden democrático del país.

“No compartimos ni vamos a participar en derrocar gobiernos o cambiar la estructura democrática del país. Todos hemos ido a las urnas y eso se debe respetar por los cinco años”, manifestó el dirigente sindical.

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