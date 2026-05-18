Tensión en El Alto tras intento de toma de la Central Obrera Regional

Una manifestación llegó este lunes hasta las oficinas de la Central Obrera Regional de El Alto, en la ciudad de El Alto, donde un grupo de personas intentó tomar el edificio y causar daños a las instalaciones, que tienen menos de un año de funcionamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, la protesta se originó por el rechazo de una fracción de manifestantes hacia la dirigencia de la COR, a la que acusan de haber suscrito acuerdos con el Gobierno en las últimas horas.

Ante la tensión registrada en el lugar, se instaló un cordón de seguridad para impedir el ingreso de terceros y evitar posibles saqueos o mayores destrozos en el inmueble.

Los responsables del resguardo del edificio aguardan la llegada de efectivos policiales para reforzar la seguridad e iniciar las investigaciones correspondientes sobre los hechos de violencia.

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