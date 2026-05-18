Espinoza califica de “operación política” las movilizaciones en La Paz y confirma órdenes de aprehensión

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, brindó este lunes a Red Uno una evaluación detallada sobre la jornada de protestas que cumple tres semanas en la ciudad de La Paz. La autoridad fue contundente al señalar que las movilizaciones han dejado de lado cualquier reivindicación social para convertirse en una estrategia estrictamente política orientada a desestabilizar el orden democrático.

Solidaridad con los paceños y la prensa

Durante su intervención, Espinoza lamentó profundamente el impacto que las marchas están generando en la cotidianidad de los habitantes de la sede de Gobierno, denunciando agresiones directas tanto a civiles como a los trabajadores de los medios de comunicación.

"Debo arrancar solidarizándome primero con la población paceña que ha sido víctima de una movilización absolutamente política y muy violenta. Hemos visto imágenes de ciudadanos golpeados en el transporte público. Hemos visto imágenes de ciudadanos agredidos. Yo le diría, no por marchistas, sino por operadores políticos que buscan ser la escalera de Evo Morales al poder, ahora de maneras antidemocráticas", afirmó el ministro.

Asimismo, extendió su apoyo al sector de la prensa, argumentando que los ataques responden a un intento de censura por parte de los sectores movilizados: "También debo solidarizarme con ustedes, con la prensa, que evidentemente, ante los procedimientos violentos de estos operadores políticos, pues también han sido agredidos de maneras muy violentas porque, claro, lo que menos quiere un sujeto antidemocrático es que se queden imágenes y que se queden pruebas de lo que se está tratando de hacer en la ciudad de La Paz".

Aprehensiones y desarticulación de dirigentes

La autoridad de Economía confirmó que la Policía Boliviana ha actuado bajo criterios estrictamente profesionales para repeler las agresiones y que se han registrado detenciones de personas en posesión de elementos peligrosos. Aunque no precisó la cifra exacta, indicó que los detalles serán brindados por el Ministerio de Gobierno.

Portación de armas: "Ha habido detenciones de personas portando grandes cantidades de dinero, armas y también cachorros de dinamita" .

Caso Mario Argollo (COB): Espinoza ratificó que existe una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), argumentando que las protestas han escalado a niveles de extrema gravedad.

"El señor Argollo decidió olvidarse del pliego petitorio de la COB, eso era un pretexto... esta orden de aprehensión viene a partir de varias denuncias de ciudadanos y también de algún diputado que tomaron en cuenta el hecho de que esta movilización ha generado la muerte de tres civiles, está generando desabastecimiento, es decir, hay crímenes de lesa humanidad", fustigó.

Respecto a las acciones registradas en el Trópico de Cochabamba, el ministro fue categórico al señalar el trasfondo de las medidas: "En el caso del retén de la policía en el trópico de Cochabamba, no hay otro objetivo que evitar la detención de Evo Morales, no hay ningún tipo de reivindicación y ningún tipo de motivo lógico, racional para llevar adelante eso, sino más que proteger a una persona que tiene hoy día también varias deudas con la justicia".

Plan de abastecimiento y reactivación económica

Frente al desabastecimiento provocado por los cercos, Espinoza garantizó que el Órgano Ejecutivo no paralizará sus funciones y que se encuentran coordinando esfuerzos logísticos internacionales para abastecer a la ciudadanía de productos de primera necesidad, oxígeno médico y carburantes.

Puente Aéreo: Se intensificaron las operaciones aéreas operativas tanto con el oriente boliviano como con Chile y Argentina para ingresar alimentos.

Carburantes: "El fin de semana nosotros hicimos un operativo para poder abastecer de combustible a la ciudad de La Paz, evidentemente la demanda es muchísimo mayor de lo que se logró abastecer, vamos a seguir trabajando para mantener ese puente de conexión".

Finalmente, el ministro destacó que el resto del territorio nacional desarrolla sus actividades económicas con total normalidad y resaltó que el Gobierno continúa logrando consensos con múltiples organizaciones sociales del país (como los choferes, el magisterio y diversas Centrales Obreras Departamentales y Regionales) que optaron por la vía del diálogo.

"Seguimos con las puertas abiertas al diálogo, pero evidentemente estos sectores no están buscando eso, están buscando otro tipo de acciones, violencia y zozobra... Junto con la justicia avanzaremos en ir desmontando esta operación política comandada desde el Chapare", concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play