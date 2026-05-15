Denuncian ante el Senado a Nilton Condori por faltas éticas

El senador de Libre, Leonardo Roca, presentó este 15 de mayo de 2026 una denuncia formal contra el senador suplente Nilton Condori Alanoca, de la bancada Alianza Unidad, por supuestas faltas éticas y actos contrarios a la institucionalidad democrática.

“El senador Condori firmó acuerdos con grupos violentos para derrocar a un presidente constitucional. Eso no es política. Es sedición. Y la sedición tiene consecuencias”, afirmó Roca en su posteo en redes sociales.

La denuncia se fundamenta en los artículos 8, 108 y 232 de la Constitución Política del Estado, así como en el Reglamento General y el Reglamento de Ética de la Cámara de Senadores.

Acción Inmediata

El legislador solicitó que la Comisión de Ética actúe de manera inmediata y emita la resolución correspondiente, subrayando que la democracia no puede esperar.

“Un senador que conspira contra el orden democrático desde su curul no merece ocupar un escaño que el pueblo le confió para defenderlo, no para traicionarlo. La democracia se defiende con hechos, no con discursos. Hoy actuamos”, añadió.

Roca remarcó que el proceso ya está en marcha y que tanto el Senado como la justicia deberán cumplir con lo que corresponde según la normativa vigente. La denuncia genera expectativa sobre la revisión de posibles sanciones éticas o legales en contra del senador Condori.

Mira la programación en Red Uno Play