Crisis económica y conflictividad generan un escenario crítico, según la Defensoría

El jefe de la Unidad de Conflictos y Cultura de Paz de la Defensoría del Pueblo, César Rojas, señaló que la actual coyuntura combina una crisis económica, una alta conflictividad concentrada en La Paz y un creciente impacto sobre la ciudadanía.

“Analizamos una triple convergencia de fenómenos. Por una parte hay una sobreexigencia sobre el Gobierno para gestionar una crisis económica de fondo; por otra, una sobretensión de la conflictividad concentrada en el epicentro del poder, en la ciudad de La Paz; y además un sobrecogimiento en la ciudadanía”, afirmó.

La autoridad defensorial explicó que los efectos de los bloqueos ya afectan distintos ámbitos, desde el abastecimiento de alimentos hasta el acceso a servicios médicos y el transporte de oxígeno medicinal. Según el reporte oficial, son cuatro cisternas con oxígeno médico que están detenidas y también transporte parado en rutas del departamento.

Rojas indicó que la Defensoría trabaja en dos niveles: atender la emergencia inmediata y buscar soluciones estructurales al conflicto. Entre las acciones urgentes mencionó las gestiones para permitir el paso de cisternas con oxígeno, alimentos y ayuda para transportistas retenidos en carretera.

Respecto al conflicto político y social de fondo, el representante defensorial recordó que la institución exhortó al Gobierno a convocar un diálogo multipartes y aseguró que continúan las gestiones para acercar a los actores involucrados.

En relación con las demandas de renuncia presidencial impulsadas por algunos sectores movilizados, Rojas remarcó que cualquier cambio de Gobierno debe darse únicamente por la vía democrática.

“El defensor del pueblo aclaró de manera enfática que en una democracia solo hay una forma de llegar y retirarse de la presidencia: el voto ciudadano”, afirmó.

Asimismo, señaló que existen movilizaciones con demandas reivindicativas, pero también otras que plantean objetivos políticos distintos. La autoridad defensorial también confirmó que existen conversaciones con la Iglesia Católica y otras instituciones para fortalecer posibles espacios de mediación.

Finalmente, reconoció la gravedad del momento que vive la población y afirmó que la conflictividad continúa agravándose día tras día.

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