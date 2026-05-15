El Magisterio rechaza la oferta del Gobierno y analiza retomar las movilizaciones

La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Santa Cruz determinó rechazar el documento presentado por el Ministerio de Educación durante la reciente reunión sostenida con la titular de esa cartera de Estado, al considerar que no responde a las principales demandas del sector.

De acuerdo con el profesor Lorenzo Chávez, ejecutivo de la federación cruceña, el magisterio mantiene una posición dividida a nivel nacional, por lo que la determinación final aún no está definida.

“Cada federación tiene la misma validez en la toma de decisiones. En Santa Cruz se rechazó el documento, pero aún falta el análisis conjunto de las 31 federaciones en Cochabamba”, explicó el dirigente.

Entre los principales puntos observados por los maestros están la falta de incremento al haber básico y la insuficiencia en la asignación de ítems. Según datos del sector, en Santa Cruz se requieren más de 3.000 ítems, mientras que la oferta gubernamental alcanzaría alrededor de 450.

El sector también cuestionó que el Gobierno no haya planteado un ajuste al salario básico, aunque valoró el anuncio de un bono anual de 2.400 bolivianos, el cual, según los dirigentes, solo representa un alivio parcial frente a la crisis económica.

En ese contexto, el dirigente reconoció que el escenario sigue abierto. “Todavía no está al 100% definido el tema del rechazo o la aceptación del documento”, sostuvo.

Mientras tanto, las movilizaciones quedan en suspenso hasta la conclusión del encuentro nacional en Cochabamba, donde este jueves las 31 federaciones del magisterio urbano definirán si aceptan, observan o rechazan la propuesta del Gobierno.

El dirigente advirtió que, en caso de no existir acuerdo, no se descartan nuevas medidas de presión, incluyendo paros movilizados a nivel nacional.

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